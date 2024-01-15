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عربي-دولي

بالفيديو مشاهدة كرة ناريّة في السماء... تبعها سماع صوت قويّ ما هو؟

Lebanon 24
15-01-2024 | 06:57
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تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان، فيديو لمرور "كرة نارية" لامعة عبر السماء صباح اليوم الاثنين.
 
وتمّ رصد هذه الظاهرة من مواقع مختلفة، خاصة في الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من اليابان.
ووفقا لتحليل أحد أمناء متحف التاريخ المحلي لمدينة هيراتسوكا في محافظة كاناغاوا اليابانية، دايتشي فوجي، كانت الكرة النارية تحلق بسرعة 42.4 كيلومترا في الثانية، وامتد مسار سقوطها من خليج ساغامي إلى محافظة ناغانو.

وأضاف: "في بعض المناطق بعد بضع دقائق قالوا إنهم سمعوا صوتًا قوياً، مما قد يشير إلى سقوط نيزك". (سبوتنيك)
 
 
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