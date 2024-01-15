إكتشاف أكبر منجم للذهب في روسيا منذ 1991

أعلنت شركة تعدين تابعة لشركة "روساتوم" اكتشاف احتياطيات تزيد عن 100 طن من الذهب في روسيا تعد الأكبر منذ تفكك الاتحاد السوفييتي في العام 1991.



وتم اكتشاف الاحتياطيات في منجم سوفينوي في تشوكوتكا في الشرق الأقصى من روسيا.

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وأكدت الشركة انتهاء كافة أعمال التنقيب والطبوغرافية الجيوديسية والجيولوجية الجيوكيميائية والجيوفيزيائية. (روسيا اليوم)