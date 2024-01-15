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إقتصاد

ضربات الغرب على اليمن عرقلت مرور 4 ناقلات

Lebanon 24
15-01-2024 | 07:36
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ذكرت "العربية"، أنّه بعدما شنّت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الضربات الجوية على الحوثيين في اليمن، أدى التصعيد في المنطقة إلى نتائج أخرى. فقد تعرقل مرور ما لا يقل عن 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال مطلع الأسبوع، ووفقا لبيانات تتبع السفن من "إل.إس.إي.جي".
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وتم تحميل ناقلات الغارية والحويلة والنعمان في رأس لفان في قطر، والتي كان من المفترض أن تتجه إلى قناة السويس لكنها توقفت قبالة ساحل عمان في 14 كانون الثاني.

كما توقفت الركيات يوم 13 كانون الثاني في طريقها في البحر الأحمر.

بدوره، أفاد مصدر مطلع على الأمر، بأنها فترة توقف للحصول على المشورة الأمنية، فإذا ظل المرور عبر البحر الأحمر غير آمن فستمر الناقلات عبر رأس الرجاء الصالح.

كما أكد المصدر أن الأمر لا يتعلق بوقف الإنتاج. (العربية)

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