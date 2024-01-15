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عبد اللهيان لنظيره الأميركي: الحل ليس في الحرب

Lebanon 24
15-01-2024 | 07:53
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توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى نظيره الأميركي مشددا على أن "الحل ليس في الحرب".
 
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار، قال عبد اللهيان: "لا يمكن لأميركا أن تخلق داعش في المنطقة وتدعي محاربة الإرهاب. ولا يمكن لأميركا أن تقف إلى جانب إسرائيل بكل قواها وتشارك في قتل وإبادة آلاف المدنيين وفي الوقت ذاته تدعو الآخرين إلى ضبط النفس والصمت".
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وشدد على أنه "لا يمكن لأميركا أن تتحدث عن عدم رغبتها في توسيع نطاق الحرب في المنطقة وتبعث لنا وللآخرين رسائل تدعو إلى ضبط النفس وهي ترفع التوتر في البحر الأحمر وتشن الهجوم على اليمن".

وتوجه إلى نظيره الأميركي قائلا: "بصوت عال أقول لبلينكن الحل ليس في الحرب، قبل 100 يوم قلنا لكم لا تلوثو أياديكم بدماء أهل غزة، ولا تربطوا مصيركم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتهية صلاحيته". (روسيا اليوم) 

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