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إقتصاد

تحذير من "كارثة كبرى" في بلدٍ عربيّ... ما السبب؟

Lebanon 24
15-01-2024 | 08:23
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حذر رئيس جمعية منتجي المحاصيل السكرية في مصر أحمد عبد المنعم، من كارثة كبرى بسبب إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص، في المنيا مؤخرا.

وقال إنّ إغلاق المصنع الذي أنتج 30 ألف طن العام الماضي، يُسبّب كارثة كبيرة للدولة. (روسيا اليوم)
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