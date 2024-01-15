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عربي-دولي

جيشٌ عربيّ تحرّك لإفشال المخطّطات الإسرائيليّة... هذا ما كشفه موقع إخباريّ بالتفاصيل

Lebanon 24
15-01-2024 | 08:55
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حذرت وسائل إعلام إسرائيلية تابعة لليمين المتشدد الحكومة الإسرائيلية من خطوات تتخذها مصر حاليا لإفشال كل المخططات الإسرائيلية للسيطرة على المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

وقال موقع "bhol" الإخباري الإسرائيلي، إنّ مصر بدأت في اتخاذ خطوات جديدة في محاولة لوضع حدّ للمخططات الإسرائيلية المتعلقة بالأمن في محور فيلادلفيا، وبدأت تسيير دوريات عسكرية برية وجوية على طول المحور.
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وبحسب الموقع، تضغط إسرائيل على مصر عبر الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق أمني جديد بشأن محور فيلادلفيا.

وقال إن مصر لا تقبل بالاقتراح الإسرائيلي لأنه ينتهك السيادة المصرية ويعطي إسرائيل حق المراقبة على حدودها بجانب خروقات الحدود والردّ عليها بطائرات سلاح الجوّ.

وكشف مصادر مصرية أن هناك تفاهمات مع التنظيمات الفلسطينية تقضي بـ "خلو محور فيلادلفيا من كافة أعمال المقاومة من أجل منع التواجد الإسرائيلي في منطقة المحور"، وأبدت التنظيمات الفلسطينية تفهما للطلب المصري. (روسيا اليوم)
 
 
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