فيديو ينتشر بقوّة.. وزير إسرائيليّ ينهار فهل قُتِلَت زوجته؟

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تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغات عدّة حول العالم، فيديو قيل إنّه يُظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير يبكي إثر "مقتل زوجته" في مستوطنة في الضفّة الغربيّة المُحتلّة في الأيام الماضية.ويظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل من تويتر وفيسبوك وإنستغرام، بن غفير، منفعلا فيما يعمل من يبدو أنّهم عناصر أمن على تهدئته، قبل أن يسقط أرضاً.لكن هذا الفيديو في الحقيقة منشور في العام 2022 على أنّه من مواجهة بين عدد من نشطاء اليمين الإسرائيلي والشرطة في حيّ الشيخ جرّاح في القدس الشرقيّة المُحتلة، فيما لم يذكر أي مصدر رسميّ أو مُعتبر خبراً عن مقتل زوجة الوزير الإسرائيلي. (الحرة)