لها أهمية لا يمكن تجاهلها أبداً.. ماذا سيحدث لو اختفت جميع أسماك المحيط؟

لا يمكن تجاهل الأسماك الموجودة في المحيطات، لأن أهميتها كبيرة جداً في تحقيق التوازن البيئي.



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تلعب الأسماك أدوارا مهمة كحيوانات مفترسة وفريسة في النظم البيئية للمحيطات. وتعتمد آلاف الأنواع في جميع أنحاء المحيطات والنظم البيئية الأرضية على الأسماك في الغذاء، بما في ذلك البشر.



وفي النظم البيئية للشعاب المرجانية، تأكل الأسماك الكبيرة والحيوانات البحرية الأخرى الأسماك الصغيرة. وهذا يعني أن الأسماك الصغيرة تشكل قاعدة الشبكة الغذائية، فهي توفر الطاقة للأسماك الأكبر حجما والمخلوقات الأخرى. وخارج الماء، تأكل العديد من الطيور والثدييات والزواحف الأسماك وتعتمد عليها كمصدر أساسي للبروتين.



وحتى النباتات البرية يمكن أن تستفيد من وجود الأسماك. فعلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، يعمل سمك السلمون العائد إلى الجداول الصغيرة بعد قضاء عدة سنوات في البحر كحزام ناقل للمغذيات. وبحسب التقرير الذي أعدّه كوري إيفانز، أستاذ المساعد في العلوم الحيوية، جامعة رايس، تأتي هذه الأسماك بجميع الأشكال والأحجام، بدءا من أسماك السردين الصغيرة وأسماك الجوبي والبليني التي قد تراها على الشعاب المرجانية إلى أسماك التونة الضخمة وأسماك الحوت التي قد تجدها في المحيط المفتوح.تلعب الأسماك أدوارا مهمة كحيوانات مفترسة وفريسة في النظم البيئية للمحيطات. وتعتمد آلاف الأنواع في جميع أنحاء المحيطات والنظم البيئية الأرضية على الأسماك في الغذاء، بما في ذلك البشر.وفي النظم البيئية للشعاب المرجانية، تأكل الأسماك الكبيرة والحيوانات البحرية الأخرى الأسماك الصغيرة. وهذا يعني أن الأسماك الصغيرة تشكل قاعدة الشبكة الغذائية، فهي توفر الطاقة للأسماك الأكبر حجما والمخلوقات الأخرى. وخارج الماء، تأكل العديد من الطيور والثدييات والزواحف الأسماك وتعتمد عليها كمصدر أساسي للبروتين.وحتى النباتات البرية يمكن أن تستفيد من وجود الأسماك. فعلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، يعمل سمك السلمون العائد إلى الجداول الصغيرة بعد قضاء عدة سنوات في البحر كحزام ناقل للمغذيات.

ولا يتغذى سمك السلمون فقط على الحيوانات التي تصطاده، مثل الدببة، ولكن أيضا على النباتات التي تحد مجاري المياه.



وعندما تبحث الأسماك نفسها عن الطعام، يمكنها إنشاء موائل مهمة للكائنات الحية الأخرى والحفاظ عليها. وفي النظم البيئية للشعاب المرجانية، تتحكم الأسماك التي تأكل النباتات في نمو الطحالب عن طريق رعيها باستمرار.



وبدون مساعدة الأسماك التي تأكل النباتات، ستنمو الطحالب بسرعة وتخنق المرجان، وتقتله فعليا.



ويمكن أن تؤثر الأسماك بشكل مباشر وغير مباشر على حياة الكائنات الحية التي تعتمد عليها في الغذاء والمأوى، وبدونها ستفقد الأرض تدريجيا شواطئها ذات الرمال البيضاء الجميلة، وستمتلئ النظم البيئية للشعاب المرجانية بالطحالب، ولن يجد الكثير من الناس الطعام ليأكلوه، وسنفقد بعضا من أروع المخلوقات على هذا الكوكب. (روسيا اليوم)