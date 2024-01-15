أوّل ردّ على الهجمات ضدّ الحوثيين... سفينة أميركيّة تتعرّض لهجوم أُصيبت بصاروخ

أُصيبت ناقلة نفط قرب عدن، بصاروخٍ.

وقالت وكالة "رويترز" في هذا السياق، إنّ "السفينة مملوكة للولايات المتحدة الأميركيّة".

أما شركة "إمبري" البريطانيّة، فقالت إنّ "الهجوم على ناقلة النفط يستهدف المصالح الأميركية ردّاً على الضربات ضدّ الحوثيين".