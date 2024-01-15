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خطوة عاجلة... هذا ما قرّرته إسرائيل تحسبّاً للتصعيد

Lebanon 24
15-01-2024 | 09:30
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أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، أنّ الجيش الإسرائيليّ نقل وحدة "دوفدفان" من قطاع غزة، إلى الضفة الغربية، تحسباً للتصعيد فيها.
 
 
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