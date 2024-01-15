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عربي-دولي
خطوة عاجلة... هذا ما قرّرته إسرائيل تحسبّاً للتصعيد
Lebanon 24
15-01-2024
|
09:30
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أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، أنّ الجيش الإسرائيليّ نقل وحدة "دوفدفان" من قطاع غزة، إلى الضفة الغربية، تحسباً للتصعيد فيها.
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