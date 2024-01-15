في مصر... هل أُوقفت الإمتحانات في المدارس بسبب تفشّي مرض خطير؟

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انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أقاويل عن صدور قرار بوقف الامتحانات في بعض المدارس المصرية، لفترة مؤقتة نتيجة تفشي مرض الجديري المائي بين الطلاب وهو مرض معد.ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعة، وقال في بيان: "انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعات بشأن إصدار قرار بوقف الامتحانات ببعض المدارس على مستوى الجمهورية لفترة مؤقتة نتيجة تفشي مرض الجديري المائي بين الطلاب بالمدارس".وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأنه لا صحة لوقف الامتحانات أو تفشي مرض الجديري المائي بين الطلاب في المدارس. (العربية)