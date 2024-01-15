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إقتصاد

إسرائيل تُعدّل موازنة 2024... ماذا شملت؟

Lebanon 24
15-01-2024 | 10:30
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قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الحكومة وافقت اليوم على ميزانية معدلة، تشمل تمويلا إضافيا قيمته 15 مليار دولار، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ويشمل التمويل الإضافي مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم. (العربية)
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