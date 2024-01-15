إسرائيل تُعدّل موازنة 2024... ماذا شملت؟

قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن الحكومة وافقت اليوم على ميزانية معدلة، تشمل تمويلا إضافيا قيمته 15 مليار دولار، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".



ويشمل التمويل الإضافي مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم. (العربية)

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