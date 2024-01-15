تركيا تتجه لتمديد مهمة قواتها البحرية في خليج عدن

أرسلت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان لتمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن والمياه الإقليمية للصومال عاما إضافيا اعتبارا من 10 شباط.

Advertisement

وأكدت الوكالة أن المذكرة التي تلقتها رئاسة البرلمان "لفتت إلى أن قوات البحرية التركية العاملة في المناطق المذكورة، تولت بشكل فاعل ضمان سلامة السفن التجارية التي تحمل العلم التركي أو المرتبطة بتركيا".

وأشارت إلى مشاركة تلك القوات في عمليات المجتمع الدولي المشتركة "ضد أعمال القرصنة والسطو المسلح والإرهاب في البحار".

وطلبت المذكرة تمديد مهمة القوات عاما آخر، كي تواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساهمة في عمليات المجتمع الدولي ضد الإرهاب في البحار خارج نطاق المياه الإقليمية لدول المنطقة.

( روسيا اليوم)