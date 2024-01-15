الدفاع الروسية: يجري الإعداد لتوقيع معاهدة كبيرة بين روسيا وإيران

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه "يجري الإعداد للتوقيع على معاهدة تعاون شاملة بين موسكو وطهران".

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم، أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الإيراني محمد رضا أشتياني تباحثا في اتصال هاتفي".

وأفاد البيان أن "الوزيرين ناقشا القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي والتعاون العسكري الفني بين البلدين".

وقال البيان إن "الطرفين أكدا التزامهما بالمبادئ الأساسية للعلاقات الروسية- الإيرانية، بما في ذلك الاحترام غير المشروط لسيادة كل منهما وسلامة أراضي الدولتين".

وأورد البيان تصريحا لشويغو قال فيه إن "موسكو وطهران تزيدان باستمرار مبادراتهما لبناء عالم متساوي متعدد الأقطاب".

( الأناضول)