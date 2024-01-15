Advertisement

عربي-دولي

الدفاع الروسية: يجري الإعداد لتوقيع معاهدة كبيرة بين روسيا وإيران

Lebanon 24
15-01-2024 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1152906-638409395434824489.jpg
Doc-P-1152906-638409395434824489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه "يجري الإعداد للتوقيع على معاهدة تعاون شاملة بين موسكو وطهران".

 

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم، أن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الإيراني محمد رضا أشتياني تباحثا في اتصال هاتفي".

 

وأفاد البيان أن "الوزيرين ناقشا القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي والتعاون العسكري الفني بين البلدين".

 

وقال البيان إن "الطرفين أكدا التزامهما بالمبادئ الأساسية للعلاقات الروسية- الإيرانية، بما في ذلك الاحترام غير المشروط لسيادة كل منهما وسلامة أراضي الدولتين". 

 

وأورد البيان تصريحا لشويغو قال فيه إن "موسكو وطهران تزيدان باستمرار مبادراتهما لبناء عالم متساوي متعدد الأقطاب". 

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2024-01-15
13:35 | 2024-01-15
13:15 | 2024-01-15
13:00 | 2024-01-15
12:58 | 2024-01-15
12:35 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24