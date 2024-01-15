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عربي-دولي

حركة النهضة التونسية تستقبل وفدا من حركة المقاومة الفلسطينية حماس

Lebanon 24
15-01-2024 | 11:40
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استقبل وفد من حركة النهضة التونسية برئاسة أمينها العام، العجمي الوريمي، وفدا من حركة حماس المشارك في "ملتقى تونس لدعم المقاومة الفلسطينية" برئاسة باسم نعيم.

 
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وعبر الأمين العام لحركة النهضة عن ثبات وقوف الحركة وجماهير الشعب التونسي إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في معركة طوفان الأقصى وقدّم تحية للمقاومة وللشعب الفلسطيني على صموده وشموخه في وجه العدوان ومجازر الإبادة الجماعية ومخططات التهجير وثمّن الطرفان حالة الوعي بعدالة القضية الفلسطينية في كل العالم.

 

واعتبر ممثّل حركة حماس سامي أبو زهري، في تصريح إعلامي، أنّ الملتقى حمل رسالة مهمة باعتباره يهدف إلى إضفاء مزيد من الفعالية على الشارعين التونسي والعربي عموما من أجل دعم المقاومة الفلسطينية، مبرزا دور لجنة المتابعة التي تم إحداثها من أجل العمل على تنفيذ ما توصّل إليه الملتقى.

 

وأوضح أنّه "بدعم المقاومة في غزة فإنّ المحاولات الصهيونية والأمريكية للاستفراد بالقطاع والقضاء على المقاومة ستفشل، باعتبار أنّ المقاومة هي مشروع شعب وأمة".

 

وأشار في سياق متّصل إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تورّطت بتوسيع الصراع الدائر وستدفع ثمن "سياستها الإجرامية" في اليمن.

( روسيا اليوم)

 

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