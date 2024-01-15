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عربي-دولي
حركة غير معتادة فوق البحر الأسود!
Lebanon 24
15-01-2024
|
12:06
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ذكرت صحيفة "فوينايا خرونيكا" اليوم، أنه تم تسجيل نشاط طيران أميركي غير معتاد في البحر الأسود.
وأفادت الصحيفة بأن "طائرة استطلاع RQ-4 Global Hawk أميركية مسيّرة تعمل على ارتفاعات عالية مع علامة نداء FORTE11، رُصدت وهي تحلق على بعد حوالي 130 كم جنوب نوفوروسيسك وجسر كيرتش".
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ويُزعم أن هذه الطائرة المسيّرة تحلق عادة للاستطلاع بالقرب من شبه جزيرة القرم، لكنها كانت هذه المرة تراقب الوضع بالقرب من ساحل إقليم كراسنودار.
يذكر أنه يتمّ رصد طائرات استطلاع أميركية بدون طيار بانتظام فوق البحر الأسود، ويرسل الجيش الروسي عادة مقاتلاته لمنعها من انتهاك المجال الجوي الروسي.
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