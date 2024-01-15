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أوستن خرج من المستشفى.. ماذا أعلن البنتاغون عن تأدية مهامه؟

Lebanon 24
15-01-2024 | 12:17
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أشارت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، الى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خرج من المستشفى، اليوم الاثنين.


وذكرت أن الأطباء نصحوا أوستن بتأدية مهام منصبه عن بعد لفترة من الزمن قبل العودة إلى عمله على نحو كامل في الوزارة.
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يذكر أن أوستن نقل إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني بسبب مضاعفات بعد علاج من سرطان البروستاتا.
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