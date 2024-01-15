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عربي-دولي

مكالمة وهمية تستنفر فرق الإطفاء إلى البيت الأبيض.. اليكم القصة

Lebanon 24
15-01-2024 | 12:35
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أرسلت مكالمة وهمية على الرقم 911 تفيد بأن البيت الأبيض يشهد حريقا، فهرعت سيارات الإطفاء إلى هناك صباح اليوم، عندما كان الرئيس جو بايدن وعائلته في كامب ديفيد.

 

واستجابت سيارات إطفاء ومركبات طوارئ أخرى للمكالمة بعد الساعة السابعة صباحا بقليل، والتي أفادت بأن البيت الأبيض اشتعلت فيه النيران، وأن شخصا محاصرا بالداخل، حسبما قال مسؤول مطلع على الوضع لـ"لأسوشيتد برس" شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام.

 

وأفادت وكالات الإطفاء والطوارئ الطبية في مقاطعة كولومبيا وموظفو الخدمة السرية الأميركية في غضون دقائق أن البلاغ كان كاذبا، وألغوا الاستجابة.

 
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( سكاي نيوز)
 
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