مجدداً.. غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في غزة فوراً

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى "وقف إنساني فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.



وفي مؤتمر صحافي في نيويورك، قال غوتيريش: "نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها وتيسير الإفراج عن الرهائن ولإخماد لهيب حرب أوسع نطاقًا".

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وتابع: "طول أمد الصراع في غزة سيزيد مخاطر التصعيد وإساءة الحسابات". وفي مؤتمر صحافي في نيويورك، قال غوتيريش: "نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها وتيسير الإفراج عن الرهائن ولإخماد لهيب حرب أوسع نطاقًا".وتابع: "طول أمد الصراع في غزة سيزيد مخاطر التصعيد وإساءة الحسابات".