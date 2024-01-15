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عربي-دولي
مجدداً.. غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في غزة فوراً
Lebanon 24
15-01-2024
|
12:32
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى "وقف إنساني فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.
وفي مؤتمر صحافي في نيويورك، قال غوتيريش: "نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها وتيسير الإفراج عن الرهائن ولإخماد لهيب حرب أوسع نطاقًا".
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وتابع: "طول أمد الصراع في غزة سيزيد مخاطر التصعيد وإساءة الحسابات".
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