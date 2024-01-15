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الملك الأردني يحذر من مسؤولين إسرائيليين متطرفين

Lebanon 24
15-01-2024 | 13:15
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حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مما اعتبره تصاعد الخطاب "المتطرف" لمسؤولين إسرائيليين، مجدداً دعوته إلى ضرورة الضغط الدولي، لوقف "العدوان" على قطاع غزة.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبد الله الثاني، اليوم، من رئيس وزراء هولندا مارك روته، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

 

وذكر البيان، أن الملك عبد الله جدد التأكيد على "ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

 

وحذر من "تصاعد الخطاب المتطرف من المسؤولين الإسرائيليين".

  

وِأشار عاهل الأردن خلال الاتصال، إلى "ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى غزة".

 

وأكد "رفض الأردن القاطع، لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية. 

 

وتناول عاهل الأردن "المخاطر الكارثية لامتداد الصراع إلى الإقليم"، محذرا من "العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في القدس.

 

وقال: "إنه لا يمكن الفصل بين غزة والضفة الغربية، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة".

( الأناضول)

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