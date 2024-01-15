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وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن رسميا انتهاء الاجتياح البري شمال غزة

Lebanon 24
15-01-2024 | 14:20
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رسميا اليوم الاثنين، انتهاء الاجتياح البري بمرحلته الكثيفة الحالية شمالي قطاع غزة،.

 

وأشار غالانت خلال مؤتمر صحفي إلى أن "الاجتياح البري الإسرائيلي بمرحلته الكثيفة شمالي قطاع غزة انتهى، واقترب موعد انتهائه جنوبي القطاع".

 
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وأضاف غالانت: "لا يوجد طريق آخر سوى الانتصار بهذه الحرب وإسرائيل لن تقدم تنازلات.. فقط القوة العسكرية قادرة على تحرير الأسرى إذا ما أوقفنا إطلاق النار سيظل الأسرى سنوات في الأسر".

 

وأكد أنه لن يسمح لأي قوى معادية لإسرائيل بحكم غزة قائلا: "الفلسطينيون يعيشون في غزة، وبالتالي سيحكمها الفلسطينيون، ولن تحكمها قوى معادية لإسرائيل".

( روسيا اليوم)

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