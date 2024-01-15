غزة.. وقفة لصحفيين احتجاجا على استهداف إسرائيل لزملائهم

شارك العشرات من الصحفيين الفلسطينيين، اليوم، في وقفة احتجاجية جنوب قطاع غزة، رفضاً لاستمرار استهداف الجيش الإسرائيلي الصحفيين في القطاع.

ورفع الصحفيون المشاركون بالوقفة لافتات كتب على بعضها: "التغطية مستمرة ولن تتوقف"، و "لا لإسكات صوت الحقيقة".

وقال محمد أبو ناموس (مراسل قناة الغد) خلال إلقائه كلمة الصحفيين، إن الصحفيين "يستنكرون محاولات الاحتلال الإسرائيلي لطمس الحقيقة والاستهداف المتعمد للصحفيين".

وأضاف أبو ناموس، أن "الاحتلال يحاول منع الطواقم الإعلامية من فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

وتابع: "نحن مازلنا في الميدان ولن نغادره وسنواصل تغطية الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني بغزة".