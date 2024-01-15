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اليونان تؤكد رفضها سيناريوهات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة

Lebanon 24
15-01-2024 | 15:00
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أعلن وزير الخارجية اليوناني يورغوس غيرابتريتيس أن بلاده تعارض أي نقل للسكان إلى خارج قطاع غزة، وتعتقد أن تسوية القضية الفلسطينية ستشكل أساسا للسلام في المنطقة.

 

وقال غيرابتريتيس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان، يوم الاثنين، إن "سيناريوهات نقل السكان لا يمكن اعتبارها مقبولة. وتعتقد اليونان أن الوقت حان لمناقشة جدية حول اليوم التالي لتكون هناك إمكانية افتتاح أفق سياسي لتحقيق السلام في المنطقة">

 

وتابع: "من هذا المنطلق نعتقد أن دور السلطة الفلسطينية سيكون مهما ويجب دعمه، لأن السلطة الفلسطينية هي المحاور الموثوق به الوحيد لنا".

 
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وأكد الوزير اليوناني أن الأردن يعتبر أحد أهم اللاعبين في المنطقة، مشيرا إلى أن اليونان تشاطره رؤيته لضرورة العيش في منطقة آمنة ومستقرة، خالية من الحروب والنزاعات.

 

وتابع أن "اليونان خلال فترة طويلة تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام مع إسرائيل ضمن الحدود المعترف بها دوليا التي كانت قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

( روسيا اليوم)
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