البحرية المغربية توقف 57 مهاجرا غير نظامي

أوقفت البحرية المغربية، الاثنين، 59 مهاجرا غير نظامي بسواحل الداخلة جنوبي البلاد، ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي) إن "وحدتين تابعتين للبحرية الملكية، اعترضتا الاثنين، قاربين على متنهما 59 مرشحا للهجرة غير النظامية (ينوون الهجرة)".

وأوضح البيان أنهم "ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بسواحل مدينة الداخلة".

وزاد أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر "الكناري" (تابعة للإدارة الإسبانية).

وأضاف أن "المهاجرين تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

( الأناضول)