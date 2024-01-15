إيران تقصف أربيل.. صواريخ تطال القنصلية الأميركية والتوتر كبير!

أفادت التقارير بأن القنصلية الأميركية في أربيل تعرّضت لهجوم، مساء اليوم الإثنين، بواسطة صواريخ بعيدة المدى وذات قدرة تدميرية كبيرة.



Advertisement في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري تبنيه قصف أربيل بعددٍ من الصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أنه استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران في أربيل. في غضون ذلك، أعلن الحرس الثوري تبنيه قصف أربيل بعددٍ من الصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أنه استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران في أربيل.



بدورها، أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصدر إعلامي كردي قوله إن "الصواريخ الإيرانية التي استهدفت أربيل أطلقت من مدينة كرمانشاه الإيرانية".



وذكرت الشبكة أيضاً أن مطار أربيل العراقي يُعلن وقف الملاحة الجوية بعد دوي إنفجارات بالمدينة.

