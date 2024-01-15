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عربي-دولي

كوليبا: أوكرانيا تسعى لإقامة علاقات أكثر ديناميكية مع الصين

Lebanon 24
15-01-2024 | 16:50
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في مقابلة مع مجلة Uklad Sil البولندية، أن أوكرانيا ترغب في علاقات أكثر ديناميكية مع الصين وتعتبر أن بكين يمكن أن تلعب دورا في حل النزاع.

 
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وقال كوليبا: "نريد تحقيق علاقة أكثر ديناميكية مع الصين. ونحن نعتبر أنها لاعب يمكنه القيام بدور في استعادة السلام في أوكرانيا. لكننا نقيم هذا الحوار كدولة غربية".

 

وأعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك أمس أن كييف تأسف لعدم مشاركة الصين في مناقشة ما يسمى "صيغة السلام" التي تروج لها أوكرانيا.

 

وأضاف: "للأسف، في مالطا وهنا (في دافوس أثناء مناقشة "صيغة السلام") لا يوجد ممثل للصين. لقد وجهنا الدعوة وسنواصل الدعوة. بالنسبة لنا، فإن وجود الصين وراء طاولة المفاوضات أمر مهم. ونأمل أن تشارك الصين في المستقبل، لأنها دولة مؤثرة وهامة".

 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن بلادها مستعدة للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية من خلال تنسيق الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي.

( روسيا اليوم)

 

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