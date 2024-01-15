عدوان إسرائيلي جديد على سوريا.. إنفجارات تهزّ ليل حلب

أفادت وسائل اعلام سورية، مساء اليوم، بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدّت لعدوان اسرائيلي في سماء محافظة حلب".





بدوره، قال المرصد السوري إن "انفجارات دوت في حلب ناجمة عن قصف إسرائيلي".



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