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عربي-دولي
عدوان إسرائيلي جديد على سوريا.. إنفجارات تهزّ ليل حلب
Lebanon 24
15-01-2024
|
16:53
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أفادت وسائل اعلام سورية، مساء اليوم، بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدّت لعدوان اسرائيلي في سماء محافظة حلب".
بدوره، قال المرصد السوري إن "انفجارات دوت في حلب ناجمة عن قصف إسرائيلي".
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