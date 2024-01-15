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عربي-دولي

عدوان إسرائيلي جديد على سوريا.. إنفجارات تهزّ ليل حلب

Lebanon 24
15-01-2024 | 16:53
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أفادت وسائل اعلام سورية، مساء اليوم، بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدّت لعدوان اسرائيلي في سماء محافظة حلب".


بدوره، قال المرصد السوري إن "انفجارات دوت في حلب ناجمة عن قصف إسرائيلي".
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