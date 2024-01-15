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عربي-دولي

القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود الإسرائيلية

Lebanon 24
15-01-2024 | 17:31
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أكد مصدر أمني مصري أن "القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود الإسرائيلية جنوب معبر العوجة".

ونقلت شبكة القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مصري القول إن "اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على 6 مهربين".
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من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار على مسلحين مشتبه بهم حاولوا التسلل من مصر.

وقال مسؤول إسرائيلي إن المشتبه بهم على الأرجح كانوا يحاولون تهريب المخدرات عبر الحدود من مصر.
وقال الجيش إن "حوالي 20 مشتبها بهم، بينهم العديد من المسلحين، وصلوا من الأراضي المصرية باتجاه منطقة الحدود مع إسرائيل".
وأضاف أن "الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة أطلقوا النار باتجاه المسلحين، وتم تحديد إصابات".
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