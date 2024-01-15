الحرس الثوري الإيراني يتبنّى قصف أربيل بصواريخ باليستية

تبنّى الحرس الثوري الإيراني القصف الذي طال مدينة أربيل شمال العراق، مشيراً إلى أنه "هاجم "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران في المدينة".

وفي بيان له قال الحرس الثوري الإيراني إن القصف جاء ردًا على "الجرائم الأخيرة" التي ارتكبها "أعداء إيران".

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وأضاف البيان: "نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية وتم تدمير الأهداف والتفاصيل ستعلن لاحقاً."



وفي بيان آخر له، قال الحرس الثوري إنه استهدف مقرا للموساد في أربيل، مشيرا إلى أن "المركز الصهيوني الرئيسي مقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة لاسيما ضد إيران".



ونقل الإعلام الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري الإيراني القول إن "تنظيم داعش تعرض للاستهداف في سوريا رداً على الهجمات الإرهابية التي شنها التنظيم في الآونة الأخيرة بإيران".

وأكد البيان مواصلة الحرس الثوري عملياته الهجومية حتى الأخذ بالثأر لآخر قطرة دم.



لا استهداف لمنشآت أميركية



من جانب آخر، قال مسؤولان أميركيان لرويترز إن الضربات الصاروخية في العراق لم تستهدف أي منشآت أميركية ولم تقع إصابات في صفوف الأميركيين.

وقالت مصادر محلية إن دوي انفجارات سمع في منطقة تبعد نحو 40 كيلومترا عن أربيل في إقليم كردستان في منطقة قريبة من القنصلية الأميركية ومساكن مدنيين.

وقال مصدران طبيان إن قتيلين وخمسة جرحى من المدنيين نقلوا إلى مستشفى محلي بعد الانفجارات.

وأفادت مصادر أمنية أن مطار أربيل العراقي أوقف الملاحة الجوية بعد دوي انفجارات بالمدينة.



