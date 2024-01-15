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عربي-دولي

هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغاً عن حادث قبالة إريتريا

Lebanon 24
15-01-2024 | 19:45
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث في البحر الأحمر على بعد نحو 57 ميلاً بحرياً شمال غرب مدينة عصب الإريترية.
وأضافت الهيئة في مذكرة استشارية أن السلطات تحقق في الأمر.
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