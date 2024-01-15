بيونغ يانغ تحلّ وكالات تعمل لإعادة التوحيد مع الجنوب

حلّت بيونغ يانغ رسمياً مجموعة من الوكالات الحكومية المكلّفة تعزيز التعاون وإعادة التوحيد مع الحنوب، وفق ما أفادت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة إنّ القرار أصدره البرلمان الكوري الشمالي.

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