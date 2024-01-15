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وكالات الأمم المتحدة تحذّر.. الجوع والمرض يفتكان بغزة

Lebanon 24
15-01-2024 | 23:07
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حذّر رؤساء ثلاث وكالات رئيسية تابعة للأمم المتحدة من أن غزة بحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات وإلا فإن سكانها اليائسين سيعانون من المجاعة والمرض على نطاق واسع، من دون أن يوجهوا أصابع الإتهام إلى إسرائيل.
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وأوعز الرؤساء تأخر تسليم المساعدات بسبب فتح عدد قليل للغاية من المعابر الحدودية، وبطء عملية فحص الشاحنات والبضائع المتجهة إلى غزة، واستمرار القتال في جميع أنحاء القطاع – وهي الأمور التي تلعب إسرائيل دوراً حاسماً فيها.
 
وقالت وكالات الأمم المتحدة إنها تريد الوصول إلى ميناء أشدود الإسرائيلي على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غزة، وهو ما تقول إنه سيسمح بشحن كميات أكبر من المساعدات ثم إرسالها مباشرة إلى شمال غزة، والتي قامت إسرائيل بتسوية جزء كبير منها بالأرض في الأسابيع الأولى للحرب.

من ناحيته، قال قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إن وكالات الأمم المتحدة وشركائها "لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال بينما تتعرض غزة لمثل هذا القصف العنيف والواسع النطاق والمتواصل". وقال إن مقتل 152 من موظفي الأمم المتحدة في غزة منذ بداية الحرب هو "أكبر خسارة في الأرواح في تاريخ منظمتنا".
 
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس أن جثث 132 شخصا قتلوا في الغارات الإسرائيلية تم نقلها إلى مستشفيات غزة، مما يرفع عدد القتلى منذ بداية الحرب إلى 24100.(سكاي نيوز عربية)
 

المصدر: سكاي نيوز عربية
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