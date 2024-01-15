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عربي-دولي

السباق الى البيت الأبيض انطلق.. ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هذه الولاية

Lebanon 24
15-01-2024 | 23:16
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أعلنت وسائل إعلام أميركية متعددة، بينها وكالة أسوشيتد برس، فوز الرئيس الأميركي السابق، الجمهوري دونالد ترامب  الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا بناء على النتائج الأولية، بالإضافة إلى نتائج AP VoteCast، وهو استطلاع للناخبين الذين خططوا للمشاركة في الانتخابات الحزبية مساء الاثنين. وكلاهما أظهر تقدما لترامب لا يمكن التغلب عليه.
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وأظهرت النتائج الأولية من ثماني مقاطعات أن ترامب حصل على أكثر من نصف إجمالي الأصوات حتى الساعة 8:31 مساء بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

وتُظهر AP VoteCast أيضا أن ترامب يتمتع بتقدم كبير بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى كل فئة عمرية ومناطق جغرافية في جميع أنحاء الولاية.

AP VoteCast  هو استطلاع أجراه مركز AP-NORC لأبحاث الشؤون العامة لأكثر من 1500 ناخب قالوا إنهم يعتزمون المشاركة في انتخابات الحزب الجمهوري الاثنين في ولاية أيوا.

ومن بين الناخبين الذين يعتبرون "مسيحيين ولدوا من جديد"، وجد الاستطلاع أن ترامب كان مفضلاً لدى 58% من الناخبين الذين يعتزمون التجمع، مقارنة بـ 18% لديسانتيس و13% لنيكي هيلي. وأظهرت استطلاعات الرأي أن تلك كانت مجموعة ضعيفة نسبيًا من مؤيدي ترامب في ولاية أيوا في عام 2016.

حتى الآن، يتفوق ترامب بشكل كبير على أدائه الذي وضعه في المركز الثاني في المؤتمر الانتخابي لعام 2016، عندما حصل على 24% من الأصوات، مقارنة بنحو 28% لتيد كروز.

وأعلنت شبكات عدة، بينهما "سي.أن.أن" و"أن.بي.سي نيوز" توقعها فوز ترامب بانتخابات أيوا. (الحرة)
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