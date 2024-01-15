إليكم عدد قتلى الهجوم الإيراني على أربيل.. وهذا ما تم استهدافه

قتل وأصيب ما يقارب الــ 10 أشخاص نتيجة القصف الإيراني على أربيل، وذلك بحسب ما أعلنه مجلس أمن إقليم كوردستان.

وتبنّى ليل أمس الحرس الثوري الإيراني القصف الذي طال مدينة أربيل شمال العراق، مشيراً إلى أنه "هاجم "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران في المدينة، رداً على الجرائم التي ارتكبت ضد إيران.

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وأعلن مجلس أمن إقليم كردستان في بيان أنه "في الساعة 11:30 من ليل الاثنين 15/16 كانون الثاني 2024، قصف الحرس الثوري الإيراني عدّة مناطق مدنية في أربيل بصواريخ باليستية، وحسب الإحصائيات الأولية، استشهد أربعة مواطنين مدنيين وأصيب ستة آخرون، والوضع الصحي لبعضم غير مستقر".

وأضاف البيان أن "الحرس الثوري أعلن أن الهجوم استهدف بعض المواقع لمجموعات معارضة لإيران، وهذا عذر عار من الصحة ومرفوض، مع الأسف، هم يستخدمون ذرائع لا أساس لها من الصحة دائما لمهاجمة أربيل باعتبارها منطقة مستقرة لم تكن بأي وقت مصدر تهديد لأي طرف".

ووصف المجلس القصف الإيراني بأنه "انتهاك صارخ لسيادة إقليم كوردستان والعراق، ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي عدم الصمت تجاه هذه الجريمة".

وأفاد في بيان بأنه "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.





المصدر: روسيا اليوم