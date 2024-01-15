بعد الهجمات الإيرانية في أربيل.. هكذا علّقت واشنطن

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نددت وزارة الخارجية الأميركية بالهجمات الإيرانية على منطقة قريبة من مدينة أربيل بشمال العراق، الاثنين.وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، "نحن نعارض الضربات الصاروخية المتهورة التي تقوم بها إيران، والتي تقوض استقرار العراق".وأضاف في بيان "ندعم جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي".وقال مسؤولان أميركيان لرويترز، الاثنين، إن الضربات لم تستهدف أي منشآت أميركية، ولم تقع إصابات في صفوف الأميركيين.وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ الهجوم.وأكد بيان لمجلس أمن إقليم كردستان أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية على عدة مناطق مدنية في أربيل، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين.وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الاثنين، أن الحرس الثوري قال إنه "هاجم مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في أربيل بالعراق.ونقلت فرانس برس عن بيان للحرس الثوري الإيراني يعلن فيه شن هجوم صاروخي على "مجموعات إرهابية" في أربيل بشمال العراق.وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن الحرس الثوري أعلن تدمير "مقرات تجسس وتجمع المجموعات الإرهابية المعادية لإيران في أجزاء من المنطقة باستخدام صواريخ بالستية".ووصف مجلس أمن إقليم كردستان في بيان، الثلاثاء، الهجوم الصاروخي الإيراني بأنه "انتهاك صارخ لسيادة إقليم كوردستان والعراق"، ودعا الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى "عدم الصمت تجاه هذه الجريمة".وفيماه أعلنت إيران أن هجومها استهدف "مجموعات إرهابية"، قالت سلطات الإقليم إن زعم الحرس الثوري الإيراني بأن "الهجوم استهدف عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية" لا أساس له من الصحة. (الحرة)