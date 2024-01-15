عند الحدود الاسرائيلية - المصرية.. هذا ما جرى فجراً

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أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أنه أطلق النار على حوالي 20 مشتبها به، بينهم عدد من المسلحين، أثناء توجههم إلى جنوب إسرائيل من مصر، حيث أفاد مصدر أمني بأن الأمر يتعلق بـ "مهربي مخدرات.وقال الجيش في بيان "قبل قليل، وصل حوالي 20 مشتبها به، بينهم عدد من المسلحين، من الأراضي المصرية باتجاه منطقة الحدود مع إسرائيل قرب معبر نيتسانا" في صحراء النقب.وأضاف أن "الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة أطلقوا النار على المسلحين الذين أصيب عدد منهم".