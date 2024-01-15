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عربي-دولي

عند الحدود الاسرائيلية - المصرية.. هذا ما جرى فجراً

Lebanon 24
15-01-2024 | 23:23
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أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أنه أطلق النار على حوالي 20 مشتبها به، بينهم عدد من المسلحين، أثناء توجههم إلى جنوب إسرائيل من مصر، حيث أفاد مصدر أمني بأن الأمر يتعلق بـ "مهربي مخدرات.

وقال الجيش في بيان "قبل قليل، وصل حوالي 20 مشتبها به، بينهم عدد من المسلحين، من الأراضي المصرية باتجاه منطقة الحدود مع إسرائيل قرب معبر نيتسانا" في صحراء النقب.
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وأضاف أن "الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة أطلقوا النار على المسلحين الذين أصيب عدد منهم".
وفي مصر نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر أمني مصري لم تسمه قوله إن "القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل".

وأفاد المصدر "بوقوع اشتباكات أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على 6 مهربين".

وعلى الرغم من أن الحدود الإسرائيلية-المصرية هادئة بشكل عام، إلا أنها تشهد باستمرار محاولات لتهريب المخدرات. وفي السنوات الأخيرة حصل تبادل لإطلاق النار على الحدود بين مهربين والجنود الإسرائيليين. (الحرة)
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