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عربي-دولي

بمسيّرات "شاهد 136" إيران هاجمت مواقع في أربيل.. وفيديو يوثق لحظة الاستهداف

Lebanon 24
15-01-2024 | 23:20
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نشرت مواقع مقربة من الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الثلاثاء، صور مسيّرات "شاهد - 136" شاركت بالهجوم على عاصمة كردستان العراق، وذلك بعد مهاجمة طهران مواقع في أربيل شمال العراق بحجة أنها تابعة للموساد.

كما نشرت المواقع الإيرانية ذاتها، فيديو يوضح لحظة استهداف المواقع في أربيل بالمسيرات، حيث ارتفعت أعمدة الدخان الأبيض فوق المكان.
أتى ذلك، بعدما أكد الحرس الثوري أنه هاجم مراكز تجسس وتجمعات تابعة للموساد الإسرائيلي وجماعة معارضة لإيران قرب مدينة أربيل بالعراق بصواريخ باليستية.
 
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فيما قالت ثلاثة مصادر أمنية إن دوي انفجارات سمع في منطقة تبعد نحو 40 كيلومترا عن أربيل التابعة لإقليم كردستان في منطقة قريبة من القنصلية الأميركية ومن مساكن مدنية.
 
 
 
 
انتهاك صارخ للاتفاق الأمني
من جانبه، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، أن الهجوم الإيراني انتهاك صارخ للاتفاق الأمني بين بغداد وطهران، مشيرا إلى أن إيران تستخدم مبررات غير ضرورية لمهاجمة أربيل.

وقال بيان صادر عن مجلس أمن إقليم كردستان، فجر الثلاثاء، إن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية على عدة مناطق مدنية في أربيل، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

كما أفاد البيان "قال الحرس الثوري إن الهجوم استهدف عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية. ولسوء الحظ، فإنهم يستخدمون دائما أعذارا لا أساس لها من الصحة لمهاجمة أربيل وأربيل باعتبارها منطقة مستقرة ولم تكن أبدا مصدر تهديد لأي طرف".

وتابع "هذا انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق، ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي عدم الصمت تجاه هذه الجريمة".

ونفذت إيران في الماضي ضربات في منطقة كردستان بشمال العراق قائلة إن المنطقة تستخدم كنقطة انطلاق للجماعات الإيرانية المعارضة وكذلك عملاء إسرائيل.(العربية)

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