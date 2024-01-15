إيران تقصف مواقع لهذه القيادات في سوريا

عقب قصف أربيل بالمسيرات، استهدف أيضاً الحرس الثوري الإيراني مجدداً مواقع لقيادات تنظيم "داعش" في سوريا بصواريخ باليستية.

ويأتي ذلك رداً على الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة كرمان وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة مئات المدنيين.

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وقال الحرس في بيان إنه رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية، وأدت إلى مقتل عدد من المدنيين الإيرانيين تم استهداف أماكن تجمع القادة والعناصر الرئيسية المرتبطة بالعمليات الإرهابية الأخيرة، حيث تم استهداف مواقع تنظيم "داعش" في الأراضي المحتلة في سوريا وتدميرها بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية.



وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الخميس الماضي الهجوم الذي وقع في محافظة كرمان.



وأشار التنظيم إلى أن عنصرين منه يدعيان "عمر الموحد" و"سيف الله المجاهد" هما من نفذ عمليتين انتحاريتين في حشود كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني.

المصدر: روسيا اليوم





