الجيش الإسرائيلي يسحب الفرقة التي تضم لواء غولاني من غزة.. إليكم السبب

أعلن الجيش الإسرائيلي عن سحب الفرقة 36 التي تضم لواء "غولاني" من قطاع غزة، والإبقاء على ثلاث فرق عسكرية كاملة في أنحاء القطاع.

تأتي هذه الخطوة بعد أكثر من 100 من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

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ومن المقرر أن ينتقل عناصر الفرقة 36 في جيش الاحتلال "فترة من الانتعاش" بالإضافة إلى "تدريبات تهدف لزيادة الكفاءة"، على أن يتم لاحقا "تحديد القطاع الذي سيتم نشر قوات الفرقة فيه".

وكانت جيش الاحتلال قد دفع بالفرقة 36، التي تضم لواء "غولاني"، لتنفيذ العمليات العسكرية في محاور التوغل شمالي ووسط قطاع غزة؛ في الشيخ عجلين والرمال والزيتون والشجاعية ومخيم الشاطئ، بالإضافة إلى مخيمي النصيرات والبريج.

وأبقى الجيش الإسرائيلي على ثلاث فرق عسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك الفرقة 162، التي ستتمركز شمالي القطاع لتنفيذ الغارات والمداهمات وعمليات مركزة تستهدف فصائل المقاومة الفلسطينية في المنطقة.



المصدر: رصد لبنان 24 + وسائل إعلام إسرائيلية