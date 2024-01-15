لمراقبة الغواصات... الولايات المتحدة تطور جيلا جديدا من السفن

ذكر موقع Naval News أن الولايات المتحدة تطور جيلا جديدا من السفن التي ستستخدمها في الدراسات البحرية وعمليات مراقبة الغواصات.

وجاء في منشور على الموقع: "خلال ندوة الجمعية الوطنية للبحرية الأميركية (SNA-2024) ، كشفت شركة Austal USA عن نموذج لسفن جديدة تطورها للدراسات البحرية وعمليات مراقبة الغواصات في البحار والمحيطات".

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وأشار الموقع إلى أن شركة Austal USA حصلت عام 2023 على عقد لتصميم وبناء سبع سفن من فئة T-AGOS 25، وتقود الشركة هذا المشروع بالتعاون مع L3Harris Technologies، و Noise Control Engineering، و TAI Engineering، و Thoma-Sea Marine Constructors.

وT-AGOS 25 هي سفن أبحاث بحرية جديدة لمراقبة البحار والمحيطات، ستحل محل سفن "فيكتوريوس" وسفن T-AGOS 23 التي تستعملها الولايات المتحدة، وتتميز السفن الجديدة بهياكل خاصة تمكنها من العمل في البحار والمحيطات والمسطحات المائية الصغيرة، وستجهّز برادارات AN/UQQ-2 التي تمكنها من مراقبة الغواصات، ومنظومات IUSS للمراقبة تحت سطح الماء.





وسيبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 109.5 م، وعرضها 31.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه 9099 طنا، وستكون قادرة على الحركة بسرعة 22 عقدة بحرية، وقطع مسافة تصل إلى 9000 ميل بحري في كل مهمة. (RT)