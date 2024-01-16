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عربي-دولي

لحكم غزة ما بعد الحرب.. بلينكن يضغط على عباس بتعيين نائب له أوالتخلي عن بعض الصلاحيات

Lebanon 24
16-01-2024 | 00:13
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كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر أميركية أن اللقاء المتوتر الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله الأسبوع الماضي، حمل مقترحاً من واشنطن للسلطة لإجراء حزمة من الإصلاحات الموسّعة على أجهزتها لتمكينها من القيام بمهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب في غزة.
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وبحسب الصحيفة، "ترى واشنطن أنه لا خيار سوى سلطة فلسطينية متجددة، وتشمل مقترحاتها لإصلاح هياكل وأجهزة السلطة تعيين نائب للرئيس، ومنح صلاحيات أوسع لحكومة جديدة من التكنوقراط لإدارة اليوم التالي".
ويتمحور الطرح الأميركي حول حزمة من الإجراءات لتشكيل هيكل حكم جديد لإدارة الضفة وغزة يتمتع بصلاحيات موسعة في قطاعات الأمن والمال والعلاقات الخارجية، وفقاً للصحيفة.
ومن المستبعد، وفقاً للمصدرين، أن يتجاوب الرئيس الفلسطيني مع هذه الضغوطات المتصاعدة لتعيين نائب له، أو التخلي عن بعض صلاحياته لصالح رئيس وزراء جديد.
وتوسّع هذه التباينات الفجوة بين الجانبين الفلسطيني والأميركي، وسط خشية من تداعيات ذلك على مسار الجهود لترتيب مرحلة ما بعد الحرب. وأشار المصدران إلى أن رد الرئيس الفلسطيني على طرح بلينكن هو أن "هناك حاجة لتنفيذ إصلاحات على سياسات واشنطن تجاه الفلسطينيين".


المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: "رصد" لبنان 24
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