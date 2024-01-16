ما حقيقة صورة انفجار عبوة بجندي إسرائيلي بغزة؟

يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة المحاصر بعد أكثر من مئة يوم على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي هذا السياق، انتشرت صورة على مواقع التواصل ادعى ناشروها أنها لجندي إسرائيلي بعد تفجير عبوة به هناك.

Advertisement

إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة لا علاقة لها بغزة وهي في الحقيقة مقتطعة من فيديو يصور حادثا أثناء عملية قطع أشجار.







وجاء في التعليقات المرافقة "صورة لجندي بعد تفجير عبوة ناسفة في دبابة أمس في غزة".

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الاول وخلف نحو 1140 قتيلا، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.

واحتجز نحو 250 شخصا رهائن خلال الهجوم، كما تقول إسرائيل التي تؤكد أن 132 منهم ما زالوا في غزة.

وردا على الهجوم توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وهجوما بريا. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 24100 قتيل و60834 جريحا، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.

حقيقة الصورة

إلا أن الادعاء بأن الصورة لجندي إسرائيلي قتل بعبوة في غزة غير صحيح.

فقد أظهر التفتيش عنها عبر محركات البحث أنها مقتطفة من فيديو نشر في كانون الاول 2023.

ويصور الفيديو رجلا تسلق شجرة نخيل لقطعها، إلا أنها انكسرت في وسطها بشكل مفاجئ فدفعته عاليا في الهواء. (الحرة)