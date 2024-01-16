أوكرانيا تُهاجم "فورونيج الروسية" بالمسيرات.. والسّلطات تفرض نظام الطوارئ

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وفي وقت سابق أفاد حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف بأن نيرانا اشتعلت في شرفة أحد المباني السكنية متعددة الشقق بعد الهجوم، قبل أن يتم إخمادها. وأضاف أنه تم إجلاء سكان المنزل، وأنه تحطمت نوافذ في مبنيين سكنيين آخرين وبعض المنازل الخاصة. أعلن عمدة مدينة فورونيج الروسية فاديم كستينين فجر اليوم الثلاثاء عن فرض حالة طوارئ في المدينة إثر هجوم شنته طائرات بدون طيار أوكرانية أصابت طفلة صغيرة، حيث أشار عبر "تلغرام" أنّه "ستفحص لجنة متخصصة المنزل المتضرر ومحيطه، لتقييم الأضرار التي لحقت بالعقارات والممتلكات المنقولة. ومن أجل اتخاذ القرارات بسرعة، تم فرض نظام طوارئ على مستوى المدينة".وفي وقت سابق أفاد حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر غوسيف بأن نيرانا اشتعلت في شرفة أحد المباني السكنية متعددة الشقق بعد الهجوم، قبل أن يتم إخمادها. وأضاف أنه تم إجلاء سكان المنزل، وأنه تحطمت نوافذ في مبنيين سكنيين آخرين وبعض المنازل الخاصة.

بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق فورونيج في الفترة من الساعة 01.50 إلى 02.50 فجر اليوم الثلاثاء.



وفي بيان لاحق، أوضحت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 5 مسيرات أوكرانية واعترضت 3 أخرى فوق فورونيج خلال الليلة الماضية، كما تم اعتراض 4 مسيرات في مقاطعة بيلغورود المجاورة.(روسيا اليوم)