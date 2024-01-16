مقتل لواء في الجيش الإسرائيلي بمعارك غزة.. والعدد يرتفع

اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بمقتل لواء وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اسم اللواء المقتول وهو "نيتسان شاسلر" 21 عاماً، من الخضيرة، مقاتل في الكتيبة 7155.

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وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه في المعركة التي قتل فيها نيتسان شيسلر، أصيب جندي احتياط في الكتيبة 7155، بجروح خطيرة، كما أصيب مقاتل في كتيبة الهندسة 603 تشكيل "سار مجولان" (7) بجروح خطيرة خلال معركة دارت جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي من السابع من أكتوبر إلى 523، وإلى 189 منذ بدء المناورة البرية في القطاع.



المصدر: روسيا اليوم