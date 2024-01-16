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عربي-دولي

كيم جونغ يطالب بتشريع احتلال كوريا الجنوبية وتعريفها بأنها دولة محتلة

Lebanon 24
16-01-2024 | 00:35
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طالب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مراجعة دستور البلاد لتعريف كوريا الجنوبية  على أنها الدولة المعادية الأولى، والالتزام بالاحتلال الكامل لأراضيها في حالة الحرب.
وجاءت تصريحات كيم في خطاب ألقاه خلال اجتماع برلماني رئيسي يوم أمس الاثنين، ودعا فيه إلى وضع إجراءات قانونية لتعريف كوريا الجنوبية بأنها ليست نظيرة لبلاده للمصالحة والوحدة، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.
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وقال كيم: "في حالة نشوب حرب في شبه الجزيرة الكورية، من المهم أن نأخذ في الاعتبار مسألة الاحتلال الكامل والاجتياح وإعادة كوريا الجنوبية وإخضاعها لأراضينا".
كما دعا إلى أن ينص الدستور على تعزيز برامج التعليم لجعل الكوريين الشماليين "ينظرون بقوة إلى كوريا الجنوبية باعتبارها الدولة المعادية الأولى والعدو الرئيسي الثابت.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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