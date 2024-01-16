أخطر عصابة لسرقة الأموال في قبضة الأمن.. استخدموا هذا التطبيق للايقاع بالضحايا

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل القبض على أخطر تشكيل عصابي لسرقة أموال المواطنين عبر الإنترنت بدعوى توظيفها في التجارة الإلكترونية.

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وكشفت الوزارة أنه تم ضبط 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى تمثل فى تلقيهم مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية، مستخدمين في نشاطهم الإجرامي تطبيقاً إلكترونياً تحت مسمى "أوميجا برو ".وقالت الوزارة المصرية إن المتهمين تمكنوا من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين والاستيلاء عليها "بدون وجه حق"، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإعطائها صبغة شرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، مشيرة إلى أنهم جمعوا ملايين الجنيهات من المواطنين تحت ستار توظيفها لهم.إلى ذلك، كشفت مصادر أن المتهمين أطلقوا على أنفسهم أسماء حركية على التطبيق الإلكتروني المزعوم لتلقي أموال الراغبين في استثمارها وكان من بينها "الكوتش" و"ليدر"، كما كان لهم وكلاء ومندوبون في جميع محافظات مصر، مشيرة إلى أن المتهمين زعموا أنهم يستثمرون الأموال في شراء العقارات وكان يتم توزيع بعض الأرباح بصفة دورية حتى توقفوا تماما وأغلقوا التطبيق.وقالت المصادر إن التطبيق كان يعتمد على عدة مستويات لاستثمار أموال المواطنين وتلقيها بالعملة الصعبة وسمح للمودعين أو الراغبين في إيداع مبالغ قليلة بحد أدنى 100 دولار وبحد أقصى 15 ألف دولار ، مؤكدة أنه تم تخصيص نظام استثماري آخر لما أطلقوا عليه كبار المستثمرين ومن خلاله يمكن إيداع أي مبلغ فوق الـ 15 ألف دولار.كما كشفت المصادر أن المتهمين وبعد حصولهم على أكبر قدر من الأموال أغلقوا التطبيق وتوقفوا عن سداد الأرباح منذ نوفمبر الماضي واختفوا تماما حتى تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم أخيراً.