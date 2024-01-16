كانوا يُنقلون عبر أميركيين إلى طهران.. إيران استهداف مقرات لمسلحين في إدلب

كشفت مصادر عسكرية سورية لقناة الميادين أن القصف الذي نفذته إيران على سوريا، استهدفت مناطق سيطرة مسلحي هيئة تحرير الشام شمالي غربي سوريا في إدلب.

ويأتي هذا القصف رداً على تفجيري كرمان الانتحاريين، قرب مقبرة قاسم سليماني، والذي أودى بحياة العشرات من الإيرانيين.

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وبحسب القناة فإن الصواريخ الإيرانية طالت مقرات لمسلحي الحزب الإسلامي التركستاتي المصنف إرهابياً في منطقة جبل السماق ومحيط بلدة حارم.

وأضافت المصادر التي نقلت عنها القناة أن القصف استهدف أيضاً معسكرات تدريب ومقرات دعم لوجستي ونقطة طبية لمسلحي التركستان".

وكشف المصدر أن "النقاط المستهدفة يجري فيها تدريب لمسلحي "داعش خرسان" ويتم نقلهم من جانب الأميركيين إلى أفغانستان والحدود الإيرانية لتوجيه ضربات في الداخل الإيراني"، بحسب القناة.

المصدر: قناة الميادين





