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بايدن يدعو إلى التبرع بالأموال إلى حملته الانتخابية

Lebanon 24
16-01-2024 | 01:24
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رد الرئيس الأميركي جو بايدن على فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في المؤتمر الحزبي الأول في البلاد في ولاية أيوا، من خلال حث الناس على التبرع لحملة إعادة انتخابه لعام 2024.
وكتب بايدن في منشور عبر حسابه على منصة X: "يبدو أن دونالد ترامب فاز للتو في ولاية أيوا. إنه المتسابق الأوفر حظا على الجانب الآخر في هذه المرحلة".
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وأضاف: "لكن هذا هو الأمر: هذه الانتخابات ستكون دائما أنا وأنتم مقابل الجمهوريين المتطرفين من MAGA... لذا، إذا كنتم معنا، شارك الآن". وشارك رابطه للتبرع لحملته الرئاسية.


وأعلنت وسائل إعلام أميركية، اليوم الثلاثاء، فوز ترامب بترشيح ولاية أيوا عن الحزب الجمهوري، ضمن أولى محطات السباق التمهيدي نحو البيت الأبيض.
ومن شأن هذا الفوز ترسيخ موقع ترامب في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في تشرين الثاني.
ودعا ترامب مواطنيه إلى "الاتحاد" بعد فوزه بأول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، في نتيجة رسخت موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر.
وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في دي موين، عاصمة ولاية "أيوا" الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي، قال ترامب "أعتقد أن الوقت حان للجميع لأن تتحد بلادنا.. سواء أكانوا جمهوريين أو ديمقراطيين أو ليبراليين أو محافظين".
ووفق تقديرات إعلامية، حل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ثانيا في أيوا متقدما على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.
وأظهرت التقديرات أن حاكم ولاية فلوريدا حصل في أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري على حوالي 21% من الأصوات، متقدما بفارق ضئيل على هايلي التي حصلت على 19% من الأصوات. (RT)
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