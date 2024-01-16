قوات الإحتلال تقتحم الضفة الغربية وتعتقل عددًا من المواطنين

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اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة رام الله، وداهمت منزلا.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي "بطن الهوى" بالمدينة، وحاصرت احدى البنايات، وفرضت حصارا على الحي.ولفتت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية حاصرت بناية سكنية في حي بطن الهوى بمدينة رام الله، قبل أن تقتحمها وتدهم منزل الطبيب أيسر البرغوثي، وتحقق مع أفراد عائلته، وأخذ مقاسات المنزل تمهيدا لهدمه، حيث كانت قوات الاحتلال اعتقلت البرغوثي في السابع من الشهر الجاري، بتهمة مشاركته واثنين آخرين بإطلاق نار في منطقة "عيون الحرامية" شمال رام الله.وداهمت القوات الإسرائيلية عددا من مدن الضفة الغربية المحتلة فجر الثلاثاء، حيث اعتقلت مواطنين من مدينة قلقيلية، و11 مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، بينما أصيب مواطنان واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عسكر، شرق نابلس، وأحياء من المدينة.(سكاي نيوز عربية)