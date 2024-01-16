18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حكومة إقليم كردستان تندد بالقصف الإيراني.. وهذا ما طالبت به
Lebanon 24
16-01-2024
|
01:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالبت حكومة إقليم كردستان العراق، الحكومة في بغداد اتخاذ موقف صارم ضد الحرس الثوري الإيراني.
واعتبرت أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً غير مبرر وانتهك سيادة العراق.
واستهدف فجر اليوم الحرس الثوري مقرات لعناصر تابعة لداعش في أربيل، بقصف صاروخي قال إنهم على علاقة بانفجاري كرمان الانتحاريين.
Advertisement
المصدر: العربية الحدث
المصدر: العربية الحدث
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ثروة كبيرة في لبنان.. هكذا ستأتي مليارات الدولارات!
Lebanon 24
ثروة كبيرة في لبنان.. هكذا ستأتي مليارات الدولارات!
14:56 | 2024-01-15
15/01/2024 02:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب... الأب إيلي خنيصر: "إنها الكارثة الاكبر"
Lebanon 24
فيديو مرعب... الأب إيلي خنيصر: "إنها الكارثة الاكبر"
10:11 | 2024-01-15
15/01/2024 10:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي كان في لبنان.. هذه هويته وهكذا تحدث عن نصرالله!
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي كان في لبنان.. هذه هويته وهكذا تحدث عن نصرالله!
16:25 | 2024-01-15
15/01/2024 04:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"حقيقة فجَّرها" نصرالله.. تقريرٌ إسرائيليّ يعترف!
Lebanon 24
"حقيقة فجَّرها" نصرالله.. تقريرٌ إسرائيليّ يعترف!
12:00 | 2024-01-15
15/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تُطارد "حزب الله".. مفاجآت تُنشر لأول مرّة!
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تُطارد "حزب الله".. مفاجآت تُنشر لأول مرّة!
14:00 | 2024-01-15
15/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:14 | 2024-01-16
مشهد مخيف.. اصطدام بين طائرتين في مطار ياباني!
07:08 | 2024-01-16
بريطانيا تدين الضربات الإيرانية على كردستان العراق
06:59 | 2024-01-16
تنسيقية "تقدم" تتلقى موافقة البرهان على عقد لقاء مع حمدوك
06:47 | 2024-01-16
كم بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول؟
06:46 | 2024-01-16
قتيل وجرحى بانفجار في مصنع صربي للإطارات والعبوات الناسفة
05:30 | 2024-01-16
تقرير لـ"The Hill": هل السلطة الفلسطينية قادرة على حكم غزة؟
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
16/01/2024 14:24:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
16/01/2024 14:24:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
16/01/2024 14:24:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24