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حكومة إقليم كردستان تندد بالقصف الإيراني.. وهذا ما طالبت به

Lebanon 24
16-01-2024 | 01:38
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طالبت حكومة إقليم كردستان العراق، الحكومة في بغداد اتخاذ موقف صارم ضد الحرس الثوري الإيراني.
واعتبرت أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً غير مبرر وانتهك سيادة العراق.
واستهدف فجر اليوم الحرس الثوري مقرات لعناصر تابعة لداعش في أربيل، بقصف صاروخي قال إنهم على علاقة بانفجاري كرمان الانتحاريين.
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المصدر: العربية الحدث
المصدر: العربية الحدث
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