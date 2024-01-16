حكومة إقليم كردستان تندد بالقصف الإيراني.. وهذا ما طالبت به

طالبت حكومة إقليم كردستان العراق، الحكومة في بغداد اتخاذ موقف صارم ضد الحرس الثوري الإيراني.

واعتبرت أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً غير مبرر وانتهك سيادة العراق.